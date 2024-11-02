В Омске арестовали подозреваемого в убийстве московской школьницы

Правоохранительные органы задержали в Омске подозреваемого в убийстве приехавшей из Москвы школьницы, тело которой в июле было найдено после трех дней поисков, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Ранее судимый мужчина заключен под стражу.

"В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий задержан ранее судимый житель Омска, подозреваемый в совершении убийства девочки", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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По данным следствия, 15-летняя девушка из Москвы, которая проживала с родителями в гостинице на улице Суворова в Омске, днем 22 июля вышла на улицу и пропала. Через три дня поисков ее тело было найдено в районе лодочной станции.