Полиция опубликовала кадры погони со стрельбой за пьяным водителем в Петербурге

Полиция опубликовала кадры погони со стрельбой за пьяным водителем в Санкт-Петербурге. Как сообщает «МВД Медиа», инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Полицейские подали сигнал об остановке водителю Renault Logan для проверки документов, когда тот ехал по Кондратьевскому шоссе. Молодой человек не выполнил требования и попытался скрыться. Автоинспекторы стали преследовать нарушителя, который во время погони выезжал на встречную полосу и совершал другие опасные маневры.

Для принудительной остановки лихача правоохранители сперва сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после начали стрелять по колесам Renault. В результате задержать водителя удалось лишь у дома на улице Шоссейной, 42, в поселке Янино-1, где его машину блокировали. Им оказался 21-летний житель этого населенного пункта.

По внешним признакам, молодой человек был пьян. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Полицейские отстранили его от управления транспортными средствами и составили пять административных протоколов, которые передали в суд.