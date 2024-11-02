Физрука московского колледжа обвинили в изнасиловании ученика с шизофренией

Мать 16-летнего учащегося одного из московских колледжей обвинила преподавателя физкультуры в изнасиловании сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Москвы. Женщина сообщила, что подозревает преподавателя физкультуры колледжа, в котором учится ее сын, в систематических изнасилованиях мальчика.

16-летний подросток признался матери, что преподаватель физкультуры насилует его последние два месяца у себя дома. Известно, что у юноши диагностирована шизофрения. Педагога задержали, он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Перми осудили местного жителя, который полгода насиловал шестилетнюю дочь и снимал с ней видео, за 19 эпизодов насилия он получил 23 года колонии. Насильника задержали, экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в форме педофилии.