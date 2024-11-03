Хакеры нарушили работу интернета в нескольких городах России

Провайдер "Сибсети" подвергся мощной и продолжительной DDoS-атаке, в результате которой пострадали несколько регионов Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети "ВКонтакте".

По информации компании, атака распространилась на все филиалы, включая Алтайский, Красноярский и Кемеровский. Пользователей предупредили, что из-за инцидента они могут столкнуться с ограничением доступа к услугам, замедлением скорости интернета и нестабильной работой домофонов.

Хакерская атака была зафиксирована утром 2 ноября. Злоумышленники направили на сервисы и сайты компании огромное количество запросов, то есть организовали DDoS-атаку, что привело к перегрузке серверов и их отказу. Первым подвергся атаке Новосибирский филиал, а затем и Новокузнецкий.

На момент написания новости "Сибсети" отчитались в соцсетях о частичной ликвидации последствий хакерской атаки. Компании удалось восстановить возможность проведения оплаты через личный кабинет и мобильное приложение.