Следователь допросил 16 свидетелей по делу о мошенничестве в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Сейчас в деле установлены два фигуранта — курьер Анжела Цырульникова и занимавшийся обналичкой средств Валерий Леонтьев. Сейчас они находятся в СИЗО, по их домашним адресам проведены обыски.

«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — отмечается в документе.

Напомним, что телефонные мошенники «обрабатывали» Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения средств аферисты уговорили артистку продать квартиру. Часть личных сбережений и вырученных денег она перевела на «безопасные» счета, а другую — отдала курьеру. Ущерб оценивается более чем в 200 млн рублей.

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После подачи заявления правоохранители задержали Цырульникову — по версии следователей, она забрала деньги Долиной и передала мошенникам. В октябре задержали Леонтьева. Он покупал средства связи и сим-карты для мошенников, получал на банковские карты похищенные у певицы средства и обналичил из них более 3,1 млн рублей, которые после распределил между собой и соучастниками. Мужчина признал свою вину.

Долина также подала иск в Хамовнический суд Москвы с просьбой признать сделку по продаже квартиры недействительной. Его объединили в одно производство со встречным иском покупательницы Полины Лурье.