Вице-мэр Владивостока получил 7,5 года колонии

Первореченский районный суд Владивостока признал вице-мэра города Алексея Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Ляйфер получил семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

© Сайт Думы города Владивостока

"Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как было установлено судом, Ляйфер лично получил от гражданина, оказывающего правовое сопровождение коммерческой организации, взятку в 300 тыс. рублей за совершение в пользу этой коммерческой организации действий по заключению договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Кроме того, Ляйфер подстрекал начальника управления муниципальной собственности города Владивостока превысить должностные полномочия при заключении договора-купли продажи земельного участка на улице Высокой. При этом цена выкупаемого земельного участка составила чуть более 1 млн рублей, что составило 5% кадастровой стоимости участка при продаже. Рыночная стоимость этого земельного участка составляла свыше 39 млн рублей.

За взятки на 190 миллионов рублей в Пенсионном фонде России вынесли приговор

Ляйфер был арестован 15 января 2023 года. Он стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года, курировал вопросы управления муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.