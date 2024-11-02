Мошенники снова начали рассылать россиянам письма якобы от правоохранителей

Кибермошенники от лица правоохранительных органов снова стали рассылать на личные аккаунты россиян письма, к которым прилагается скан поддельного постановления о возбуждении уголовного дела. Подобные сообщения получили несколько сотрудников ТАСС.

Согласно письму, фейковые уголовные дела возбуждаются, в том числе за дискредитацию Вооруженных сил РФ, распространение заведомо ложной информации и финансирование Вооруженных сил Украины.

Как пояснил ТАСС ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Михаил Сытник, схемы онлайн-мошенничества с рассылкой сообщений и писем якобы от имени регуляторов не новое явление. По его словам, обычно злоумышленники придумывают пугающие легенды, чтобы побудить потенциальных жертв перейти по фишинговой ссылке или скачать файл, в котором может быть скрыта зловредная программа. При этом Сытник отметил, что сама легенда меняется в зависимости от рассылки и целей мошенников.

"Мы рекомендуем пользователям всегда быть бдительными и критически относиться к любым сообщениям в почте и мессенджерах, особенно если в них торопят или пугают неприятными последствиями, не дают времени подумать. Не стоит переходить по ссылкам из сомнительных сообщений или скачивать подозрительные файлы. Важно использовать надежное защитное решение. Оно предупредит, если ресурс, на который человек пытается перейти, фишинговый. И не даст установить на устройстве вредонос", - добавил он.

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК "Солар" Александр Вураско напомнил, что правоохранительные органы не оповещают о процессуальных действиях посредством электронной почты. "Если вы нежданно получили письмо от органов государственной власти, в котором вам предлагается совершить какие-либо действия, обратитесь за разъяснениями в соответствующий орган, используя контактные данные с его официального сайта", - порекомендовал он.