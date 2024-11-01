В деле о пропавшей в Дагестане ростовской студентки обнаружили странности

Отец студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой, которая ранее без вести пропала в Дагестане, рассказал о странностях в ее исчезновении. Об этом сообщает RostovGazeta.

Напомним, что девушка пропала после выступления на соревнованиях по боксу. По словам отца девушки Николая, он смотрел бой дочери в прямом эфире, и заметил ее странное поведение. Впрочем, каких-либо подробностей мужчина раскрывать не стал.

«Дочь давно в спорте, и это было не первое ее поражение. Проигрыш она воспринимала адекватно. Этот бой дочери мы смотрели в прямом эфире. Но нас насторожило ее очень нетипичное поведение во время выступления. Очень нетипичное. Мы потом еще сравнивали. Почему она так себя вела, у нас есть мысли на этот счет. Но мы держим их при себе», — рассказал он.

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Помимо этого Николай также добавил, что на месте пропажи девушки не работали камеры наблюдения.

Напомним, что 30 марта Анна Цомартова пропала после соревнований по тайскому боксу в Дагестане.