Количество жертв обрушения козырька на вокзале в Сербии выросло до 13

Число жертв обрушения бетонного козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад возросло до 13 человек. До этого власти сообщали об 11 погибших.

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«Когда у нас было восемь жертв, мы знали, что под обломками находятся еще пять человек, касаемо которых мы не могли установить, живы они или мертвы», - приводит ТАСС слова главы республиканского МВД Ивицы Дачича.

Напомним, трагедия на вокзале произошла сегодня в полдень (14:00 мск). Козырек на вокзале города Нови-Сад не выдержал и рухнул на людей, расположившихся под ним в зоне ожидания.

На место сразу же прибыли все экстренные службы и власти города. Из-под обломков оперативно извлекли три тела.

После окончания разбора завалов на месте трагедии начнет работать специальная комиссия и следователи. Им предстоит установить причины обрушения конструкции и выявить виновных в случившемся.