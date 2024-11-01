Женщина умерла после липосакции в частной клинике в Петербурге

В Санкт-Петербурге у пациентки частной клиники после процедуры липосакции внезапно остановилось сердце. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил SHOT.

© Вечерняя Москва

Трагедия произошла на улице Матроса Железняка в «Своей клинике», которая специализируется в том числе на пластической хирургии. Накануне 44-летней Анне сделали полосную операцию по удалению жира на животе, а 1 ноября женщине резко стало хуже, и она внезапно перестала дышать, передает Telegram-канал SHOT.

Реанимационные действия не помогли: врачи частной клиники смогли лишь констатировать смерть и вызвать на место полицейских. Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку и выясняют все детали происшествия.

В сентябре мужчина скончался после капельницы, поставленной врачами частной медицинской клиники в Москве. У пациента остановилось сердце, врач сбежал, а представитель учреждения отказался возвращать деньги за лечение.