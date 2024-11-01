Мужчина убедил супругу взять кредит на 3,7 миллиона рублей и скрылся с деньгами

В Подмосковье мужчина женился на женщине, убедил взять ее кредит на 3,7 миллиона рублей, а затем подал на развод и пропал вместе с деньгами. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Пара познакомилась в Сети в 2022 году. Спустя год бурного романа они оформили свои отношения официально. При этом у мужчины не было столичной прописки, но он очень сильно хотел приобрести недвижимость в Подмосковье. Тогда ему удалось убедить свою новоиспеченную супругу взять на себя кредит на 2,5 миллиона рублей для того, чтобы сделать первый взнос. Женщина оформила деньги в банке и без расписки передала их супругу.

Спустя время мужчина переписал ипотеку на квартиру на себя и даже не внес жену в список собственников, хотя она в одиночку продолжала платить по кредиту. Уже в 2023 году он подал на развод, мотивировав решение проблемами на работе, которые он не хотел перекладывать на возлюбленную. Женщина согласилась на такие условия, однако спустя время уже бывший муж вновь попросил ее взять на себя кредит на 600 тысяч рублей — в этот раз на покупку машины. Она вновь пошла на встречу и оформила второй кредит.

Вскоре ухажер исчез со всеми деньгами, оставив ее с двумя кредитами, по которым в сумме нужно платить 93 тысячи рублей в месяц. Сейчас женщина уже обратилась за помощью в полицию, говорится в публикации.

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