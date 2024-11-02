Один человек пострадал при пожаре в мастерской по ремонту обуви на севере Москвы

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 25 квадратных метров в мастерской по ремонту обуви на Тимирязевской улице на севере Москвы. Один человек пострадал. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Пожар на площади 25 квадратных метров оперативно ликвидировали огнеборцы МЧС России. В результате пожара пострадал один человек, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МЧС России по Москве.

По данным спасателей, в мастерской по ремонту обуви на Тимирязевской улице загорелись вещи, мебель и складируемого имущество.

Ранее, 1 ноября, релейные шкафы загорелись на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления МЖД. По предварительным данным, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.