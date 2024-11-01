В Рязани более 500 человек эвакуировали из общежития из-за пожара

Пожар произошел в общежитии на улице Высоковольтной в Рязани, в результате эвакуировали более 500 человек. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 17:06 поступило сообщение о задымлении на 4-м этаже в общежитии на ул. Высоковольтной города Рязани. Силами администрации эвакуированы более 500 человек", - говорится в сообщении.

На месте работают 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

"В 17:37 пожар был локализован. В 17:41 ликвидировано открытое горение. Проводится разборка и проливка", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.