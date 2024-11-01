Мигрант-уклонист расплакался в полиции и выбросил российский паспорт

Мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и выбросил паспорт гражданина РФ, информирует Telegram-канал SHOT. На представленном видео мужчина ударился в слезы. Документ он выбросил со словами «заберите это гражданство».

Да заберите эту гражданству! Все, — сказал мигрант.

Иностранец кричал на сотрудников правоохранительных органов и пытался сдержать слезы. Страж порядка спросил у мигранта, собирался ли он жить в России. На это уклонист ответил, что уже не хочет.

По данным канала, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа 2024 года. Мигрант должен был в течение двух недель встать на первичный воинский учет. Однако в течение месяца мужчина не забирал паспорт и не появился в военкомате. Свое бездействие иностранец объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

Стало известно, сколько мигрантов живут в России нелегально

Когда мужчина узнал, что за это его лишат гражданства и отправят на родину в Узбекистан, то начал ругаться с инспектором. По данным SHOT, ему предложили заключить контракт с Минобороны и решить проблему, но он отказался. Позднее мигрант вернулся и забрал разбросанные документы, включая российский паспорт.

Ранее жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на собственную дочь. Сделка обошлась иностранцу в 30 тысяч рублей.