При обрушении козырька железнодорожного вокзала города Нови-Сад погибли восемь человек, тяжелые травмы получили четыре человека. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, передает РИА Новости.

Он отметил, что в разборе завалов задействованы около 80 спасателей и множество техники.

«Восемь тел извлечено из-под обломков, восемь погибших, двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована», — добавил Дачич.

По его словам, еще два человека все еще остаются под завалами, специалисты находятся с ними в контакте и уже работают над их извлечением.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде обрушился бетонный козырек. Его должны были реконструировать, но до сих пор этого так и не было сделано.