Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-депутата Госдумы Шилкина

Басманный суд Москвы признал законным арест бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Он обвиняется в растрате. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил корреспондент из зала суда.

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— Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения, — передает корреспондент РИА Новости.

Ранее, 26 сентября, стало известно о задержании бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина по подозрению в растрате денежных средств в особо крупном размере. Его заподозрили в хищении в особо крупном размере в составе преступной группы. По официальным данным, ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей, по неофициальным — в два миллиарда.

«Вечерняя Москва» собрала главное по делу бывшего депутата в отдельный материал. Адвокат Даниил Лунев рассказал, что Шилкину грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.