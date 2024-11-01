Потолок обвалился в школе в подмосковном Раменском

В Раменском в школе № 5 на Высоковольтной улице упали плиты и каркас навесного потолка. По неподтвержденным данным, пострадавших нет. Информацию об этом в пятницу, 1 ноября, подтвердили в дирекции школы.

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— Учебный процесс в штатном режиме, занятий в этом крыле не было, все последствия устранены, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на дирекцию учебного заведения.

Ранее, 29 октября, обрушение потолка произошло в подмосковной школе Красногорска. Инцидент случился в коридоре около спортивного зала, где на учеников обвалились плиты навесного потолка. СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Свою проверку по факту происшествия проводит и Красногорская городская прокуратура.

При обрушении потолка в школе в подмосковном Красногорске пострадали двое детей. Один подросток получил ушиб мягких тканей теменной области, другой — рассечение в области головы.