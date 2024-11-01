В Турции мужчина застрелил заклятого врага в многолюдном кафе

Житель турецкого города Бурдур застрелил заклятого врага в многолюдном кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно, причиной конфликта между Хюсейином Мете и Рамазаном Учаром стала торговля оружием. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлено, как мужчина достает пистолет и выстреливает в спину сидящего рядом посетителя. Между ними завязывается драка, а когда Учар падает на пол, Мете добивает его по меньшей мере 7 выстрелами.

От ранений пострадавший скончался на месте. Нападавшего задержала полиция.

Напомним, что 29 октября конфликт со стрельбой произошел в подмосковном Красногорске. В полицию доставили восемь человек — у одного из них изъяли аэрозольный пистолет. Информации о пострадавших не поступало. Правоохранители разбираются в ситуации и выясняют причину инцидента.