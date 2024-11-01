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В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»
© РИА Новости

Отмечается, что предупреждение действует во Внуково, Домодедово и Жуковском. Авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

По предварительным данным, движение дронов заметили со стороны Калужской области.

Тем временем в пресс-службе Внуково сообщили агентству «Москва», что аэропорт работает штатно.

Накануне из-за угрозы налета украинских беспилотников закрывали аэропорт Саратова. Об угрозе предупреждал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Происшествия
Роман Бусаргин
Международный аэропорт Внуково
Москва
Жуковский
Саратов
Домодедово