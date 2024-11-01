В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что предупреждение действует во Внуково, Домодедово и Жуковском. Авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

По предварительным данным, движение дронов заметили со стороны Калужской области.

Тем временем в пресс-службе Внуково сообщили агентству «Москва», что аэропорт работает штатно.

Накануне из-за угрозы налета украинских беспилотников закрывали аэропорт Саратова. Об угрозе предупреждал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.