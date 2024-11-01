Учителя физкультуры заподозрили в растлении подростка

В Подмосковье задержан 33-летний учитель физкультуры, который подозревается в растлении 15-летнего ученика. Об этом сообщает Telegram-канал «MSK1.RU».

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По данным канала, пострадавший — учащийся одной из школ Мытищ. Он состоял на учете в психоневрологическом интернате с подозрением на психическое расстройство. Отмечается, что над ним издевались одноклассники, и только учитель физкультуры заступался за него. Из-за этого мужчина сблизился с подростком. Летом 2024 года пострадавший поступил в колледж, но не прекратил общение с фигурантом. В конце августа учитель пришел в гости к подростку и совершил в отношении него действия сексуального характера. Родители мальчика заявили в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней школьницей.