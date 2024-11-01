Названо количество погибших при крупном пожаре в Индонезии

Восемь человек погибли, трое пострадали в результате крупного пожара на заводе по производству растительного масла в Бекаси, расположенном неподалеку от столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную пожарную охрану.

Согласно ее заявлению, на месте происшествия находятся около 20 пожарных машин. Им удалось локализовать пожар на большей части территории фабрики. Все тела погибших эвакуировали, однако число жертв еще может возрасти. Площадь, охваченная огнем, не уточняется.

На кадрах местных СМИ запечатлено пламя и черные клубы дыма, которые объяли здания завода. Дороги вокруг предприятия перекрыли. Причина пожара пока неизвестна, местные власти проводят расследование.

Накануне взрыв и пожар произошли на заводе по переработке и производству литиевых батарей в городе Фредериктаун в американском штате Миссури. Жителей окрестных улиц и населенных пунктов к северу от предприятия эвакуировали. Влияние ЧП на окружающую среду устанавливается.