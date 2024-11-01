Названа причина экстренной посадки самолета в Шереметьево

Самолет «России», который летел из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьево. По предварительным данным, это связано с выявлением течи топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Самолет выполнял рейс №6531. Авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Подчеркивается, что самолет вылетел из столицы в Алматы в 09:54 мск.

«Самолет, выполняющий рейс №6531 Санкт-Петербург - Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине - подозрение на течь топлива», - подчеркивается в сообщении.

В минувшее воскресенье легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. Как писал РЕН ТВ со ссылкой на источник, пострадали пять человек. Инцидент произошел в районе станицы Суворовская. Причины и обстоятельства ЧП расследуются.