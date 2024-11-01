В ЛНР задержали экс-боевика нацбата за преступления против мирных жителей

В Луганской народной республики (ЛНР) задержали экс-боевика нацбата по обвинению в преступлениях против мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные регионального ФСБ. "Установлено, что житель города Старобельска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, принял участие в военных преступлениях против мирного населения Донбасса", — говорится в сообщении. УФСБ по региону завело уголовное дело по факту преступлений против мирных жителей. 10 октября в ДНР задержали мужчину, планировавшего воевать на стороне Украины. Известно, что мужчина хотел вступить в "Русский добровольческий корпус". В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье о госизмене. До этого жителя Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) задержали с поличным за попытку сбыта автомата Калашникова и ручных гранат.