Из России за нелегальный труд выдворят 25 строителей социального дома с Кубы

Бабушкинский суд Москвы постановил выдворить из России 25 кубинцев, которые работали на стройке в столице незаконно. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что кубинцы были подсобными рабочими и не имели разрешения на трудовую деятельность в России. Помимо прочего, им придется выплатить по 5 тысяч рублей в качестве административного штрафа.

"Суд назначил каждому административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, части фигурантов - путем самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации, другой части - принудительного перемещения за территорию Российской Федерации", - отметило агентство.

Уточняется, что кубинцы занимались строительством социального дома "Ярославский". Судя по данным на официальном портале правительства Москвы, это здание должны ввести в эксплуатацию в течение 2024 года.

В октябре из России выдворили более двух тысяч мигрантов во время реализации проекта "Нелегал". Кроме того, по итогам работы в России нашлось более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.