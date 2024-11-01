Арестован фигурант по делу о махинациях с жилищными субсидиями МО России

Суд арестовал Сергея Тера, занимающего должность замначальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России, он обвиняется в хищении денег, выделенных на предоставление субсидий, сообщается в Telegram-канале СК России. По версии следствия, ущерб от действий Теры и других фигурантов дела составляет несколько десятков миллионов рублей.

В отношении Сергея Теры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых стоимостью более восьми миллионов рублей наложен арест, — говорится в заявлении СК.

Среди подозреваемых числятся: Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова, Марина Дзукаева, а также Геннадий Гаев и Эльбрус Тебиев. По версии следствия, в период с 2021 года по 2024 год фигуранты действовали по предварительному сговору с целью личного обогащения — в документы о жилищных делах вносились некорректные сведения, чтобы жилищные субсидии выделялись в повышенном объеме.

Ранее СК сообщил об аресте бывшего начальника управления планирования связи ВС РФ Александра Оглоблина. Следователи считают, что он ог оказывать покровительство в оборонном заказе на поставку устройств связи для нужд российской армии.