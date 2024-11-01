Мигрант «купил» ребенка ради упрощенного получения гражданства России

В Калужской области мигрант "купил" дочь за 30 тысяч рублей ради упрощенного получения гражданства РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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По информации пресс-службы, в марте текущего года россиянка и иностранец обратились в ЗАГС и установили отцовство мигранта над дочерью женщины, несовершеннолетней выдали новое свидетельство о рождении. Однако позже выяснилось, что мужчина не является отцом девочки, а указанные документы он оформил лишь ради получения гражданства России в упрощенном порядке. При этом матери ребенка он заплатил за услугу 30 тысяч рублей.

Суд установил, что россиянка и иностранец действовали в противоречии с интересами ребенка, и удовлетворил исковые требования прокуратуры. Факт установления отцовства признали недействительным и аннулировали актовую запись.