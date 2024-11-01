Силовики прокомментировали задержание замначальника отдела МВД в Сочи

В правоохранительных органах заявили о задержании заместителя начальника отдела МВД России в аэропорту Сочи. Там утверждают, что он подозревается в организации контрабанды, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, речь идет о ввозе в РФ из Объединенных Арабских Эмиратов телефонов iPhone. В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО уточнили, что сотрудники собственной безопасности транспортной полиции проводят мероприятия для установления обстоятельств инцидента.

Подчеркивается, что сейчас оперативниками собственной безопасности транспортной полиции проводится комплекс мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего. Как сообщается, при подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке.

В Сочи задержали начальника полиции аэропорта

Сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что в Сочи задержан за взяточничество начальник полиции местного аэропорта. С его разрешения осуществлялся ввоз из Дубая новых iPhone 16 без декларирования, писал канал. По его данным, сдал сотрудника местный предприниматель. Ему удалось встретиться с начальником линейного отдела полиции и его подчиненным — командиром партульно-постовой службы возле терминала воздушной гавани. Правоохранители, как уточнил он, согласились пропустить телефоны за взятку в 150 тысяч рублей. Однако бизнесмен все же решил не передавать деньги. Он осведомил обо всем правоохранительные органы.