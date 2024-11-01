Мужчина получил 20 ударов ножом в свой день рождения

Под Екатеринбургом 31-летний житель Свердловской области поссорился с 18-летними юношами в свой день рождения и получил 20 ударов ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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По данным канала, предварительно установлено, что именинник возвращался домой после празднования своего дня рождения из местного кафе. В парке он встретил двух 18-летних жителей Артемовского. Между ними произошла ссора и молодые люди напали с ножом на мужчину. Они нанесли 20 ударов ножом пострадавшему. От полученных ран он не выжил. После этого юноши оттащили его и пытались сжечь. Злоумышленников задержали в доме у одного из приятелей.

По информации Ural Mash, родственники задержанных говорят, что на их одежде не было крови. Подозреваемые утверждают, что невиновны. Следствие возбудило уголовное дело.

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