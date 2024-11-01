Осужденный на 16 лет за госизмену россиянин рассказал ФСБ о переданных Украине данных

Житель Керчи Тарас Ковирниченко, осужденный на 16 лет лишения свободы за госизмену, признался, что по собственной инициативе связался с украинской спецслужбой и стал передавать ей сведения о Вооруженных силах России. Видео с признанием россиянина обнародовала ФСБ, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецназа ведут мужчину. Он на камеру рассказывает, что после начала боевых действий связался со Службой безопасности Украины и стал в чат-боты пересылать информацию об увиденной им военной технике, находящейся в Керчи или проезжающей через Крымский мост.

31 октября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам колонии строгого режима за передачу информации Украине.