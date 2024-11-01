В Москве сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который разбил окна в многофункциональном центре, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Атаке подверглось учреждения на Измайловском проспекте.

К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился охранник, который сообщил, что неизвестный гражданин разбил окна в помещении и выбежал из здания. В скором времени хулиган был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 42-летний житель Нижнего Новгорода с явными признаками алкогольного опьянения, — рассказали в Росгвардии.

Злоумышленника для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции. Когда сотрудники спросили его о мотивах своего поступка, он ответил, что был «выпимший» и «хулиганил». Также мужчина заверил, что занимался противоправными действиями в одиночку.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на супругу. Мужчина ударил жену ножом в бедро. Сам супруг пояснил росгвардейцам, что задел жену, когда пытался отнять у нее холодное оружие.