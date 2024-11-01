Женщину нашли порубленной на куски во дворе друга семьи

Мужчина из Индии расчленил давнюю подругу на шесть кусков. Об этом пишет NDTV.

В воскресенье, 27 октября, около двух часов дня жительница города Джодхпур, 50-летняя Анита Чаундари, закрыла свой салон красоты. Однако в тот день она так и не вернулась домой. Утром в понедельник ее муж отправился в полицию и сообщил, что Анита пропала. Правоохранители изучили звонки женщины и отследили ее местонахождение по мобильному телефону. Как выяснилось, в последний раз сигнал мобильного Аниты был зафиксирован рядом с домом Гула Мохаммада — старого друга семьи Чаундари, которого женщина называла братом.

Мужчины не оказалось дома. Полиция допросила его жену, которая сообщила, что Мохаммад закопал тело Чаундари во дворе. Правоохранители действительно обнаружили останки женщины за домом, ее нашли порубленной на шесть частей. Мохаммада Гула объявили в розыск, его жену арестовали. Причины, которые заставили Гула расправиться с подругой, не уточняются.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.