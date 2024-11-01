Петербуржец сломал ребра 14-летнему сыну

В Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра 14-летнему сыну, передает 78.ru.

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По сведениям телеканала, россиянин жестоко избил ребенка. Мальчика доставили в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 10 ребра, ушибы области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.

Врачи оценивают состояние школьника как средней тяжести, выяснил 78.ru.

До этого сообщалось, что в Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, который привязал 17-летнего сына сожительницы к столбу и избил его проводом.

Россиянин проходит обвиняемым по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Его дело направили в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.