В Дагестане мужчина надругался над десятилетней племянницей

В Дагестане 40-летний мужчина надругался над своей десятилетней племянницей, когда другие родственники ушли по делам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Кизилюртовском районе. Весной текущего года к проживавшей там семейной паре в гости приехала племянница со своей матерью. Десятилетняя девочка осталась дома с дядей, а ее мать и тетя в это время ушли по делам.

Пока родственниц не было дома, мужчина стал задавать ребенку недетские вопросы и надругался над девочкой. После содеянного он заставил малолетнюю молчать, убедив в том, что ей никто не поверит.

Однако спустя полгода молчания о произошедшем ребенок все же рассказал о насилии. Тетя девочки обратилась в правоохранительные органы. Мужчина не стал отрицать факт совершения преступления, его задержали.