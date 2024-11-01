Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Два мирных жителя получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия», — написал он.

На данный момент пострадавших доставляют в областную клиническую больницу.

Атаке дрона-камикадзе также подвергся припаркованный микроавтобус, добавил глава области. Еще один населенный пункт — село Ясные Зори — атаковал беспилотник, который нанес удар по движущейся «Газели».

По данным Минобороны России с начала 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.