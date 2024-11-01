Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 158. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Подавляющее число жертв зафиксировано в Валенсии, которая сильнее всего пострадала от стихийного бедствия — 155 человек. Также погибшие есть в Кастилии-Ла-Манча и Андалусии.

Власти приняли решение направить в Валенсию еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), которые стали основной силой по борьбе с лесными пожарами, наводнениями и катастрофами всех видов. Ранее в регион прибыли 1200 военнослужащих UME. Сейчас там постепенно восстанавливается подача электричества. Если 30 октября без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас лишь 40 тысяч.

Также сообщается, что в минувшую ночь сильное наводнение произошло в андалузском городе Уэльва. Ливни затопили большую часть города.

Наводнение века: что происходит в Испании

Напомним, что шторм «Дана» обрушился на Испанию на этой неделе. В частности, 29 октября в Валенсии за 12 часов выпало 180 мм осадков, в результате чего в регионе объявили режим «красной тревоги». Правительство страны объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли ощутимый урон по дорожной инфраструктуре, нарушили железнодорожное и воздушное сообщение.