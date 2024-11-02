Пассажирский самолет начал прыгать на посадочной полосе и ударил крыло о землю

Самолет авиакомпании Starlux Airlines начал прыгать на посадочной полосе и ударился крылом о землю. ЧП произошло с летевшим из Окинавы в Тайбэй Airbus A321neo в четверг, 31 октября.

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Отмечается, что самолет с пассажирами на борту находился в зоне ожидания в небе над аэропортом назначения из-за неблагоприятных погодных явлений. Поле улучшения погоды экипаж приступил к посадке.

Уточняется, что из-за ошибок пилотов возникло козление — «прыгание» воздушного судна. Из-за этого левое полукрыло воздушного борта коснулось поверхности взлетно-посадочной полосы и пилотам пришлось уйти на новый круг.

Экипаж смог удачно посадить самолет со второго раза, передает Telegram-канал Aviaincident.

В этот же день на борту Boeing 737–800, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, треснуло лобовое стекло самолета. Тем не менее командир принял решение продолжить полет, и в конечном итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

Стало известно, что временные ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака продлены до 24 ноября.