Двое неизвестных избили иркутского депутата

Двое молодых людей напали на иркутского депутата Александра Куранова в Ангарске. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Мужчина шел к подъезду своего дома, когда на него накинулись двое неизвестных. Они были вооружены бейсбольными битами. Народного избранника несколько раз ударили по голове.

Разглядеть злоумышленников Александр не успел. Он уверен, что речь идет о заказном преступлении. По мнению депутата, нападение связано с его рабочей деятельностью. Сейчас Куранову уже лучше, он обратил внимание, что подобные инциденты с ним происходят уже не в первый раз. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

31 октября в Ангарске полицейские задержали мужчину и подростка, которые пытались ограбить прохожего, угрожая ему игрушечным пистолетом. Нарушители попытались отнять у местного жителя деньги и телефон, что привело к потасовке. Злоумышленникам пришлось бежать, а вскоре их настигли сотрудники правопорядка.