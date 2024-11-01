В Сочи задержали начальника полиции аэропорта

В Сочи задержан за взяточничество начальник полиции местного аэропорта. С его разрешения осуществлялся ввоз из Дубая новых iPhone 16 без декларирования, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, сдал сотрудника местный предприниматель. Как утверждается, он собирался осуществить ввоз в Россию ряда новых смартфонов без таможенных проверок.

Ему удалось встретиться с начальником линейного отдела полиции и его подчиненным — командиром партульно-постовой службы возле терминала воздушной гавани. Правоохранители, как уточнил он, согласились пропустить телефоны за взятку в 150 тысяч рублей. Однако бизнесмен все же решил не передавать деньги. Он осведомил обо всем правоохранительные органы.

В итоге нарушители закона были задержаны. В настоящее время оба находятся под стражей, возбуждено уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы приговорил экс-начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 годам лишения свободы за взятки.