Мошенники обманули студентку из Москвы на 900 тысяч рублей

Мошенники убедили 18-летнюю москвичку отдать «агенту» украшения бабушки и дедушки, чтобы их задекларировать, а также снять деньги с карточки пожилых родственников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, преступники позвонили студентке 29 октября, убедив ее, что они представляют оператора сотовой связи и ей необходимо продлить сим-карту.

После того, как девушка продиктовала присланный код, ей позвонили от имени Федеральной службы безопасности и рассказали, что она стала фигуранткой уголовного дела за нарушение конфиденциальности и к ней сейчас приедут с обыском.

Девушка поверила, что все можно исправить, если «задекларировать все деньги и украшения», которые есть у нее дома. После чего она собрала наличные деньги, а также украшения бабушки и дедушки и передала их курьеру, назвав кодовое слово, которое ей ранее продиктовали. Затем она сняла деньги и с бабушкиной карты и также передала курьеру. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

Ранее телефонные мошенники выманили у 67-летнего жителя Пензы 7,5 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками силового ведомства, сообщив пенсионеру, что на его имя пытаются оформить кредит, средства с которого потом передадут запрещенным в РФ организациям. В связи с этим мошенники посоветовали ему отправить деньги на «безопасный счет».