На космодроме Байконур задержаны француз и немец

В Казахстане задержали француза и немца, которые пытались сфотографировать ракету-носитель «Энергия» на космодроме Байконур. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 21-летний гражданин Франции Аксель Оливье Роберто Гуйено и 26-летний немец Юлиан Карл-Юрген Поренц были задержаны возле ракеты-носителя. Они объяснили, что отправились в путешествие в Казахстан, чтобы увидеть Байконур. Перед задержанием они направлялись к стенду динамических испытаний.

Задержанных доставили в отдел полиции, на них составили административный протокол и поместили в изолятор. В ближайшее время их доставят в суд.

В июле на Байконуре задержали трех граждан ЕС, незаконно проникших на территорию космодрома. Полицейские, патрулировавшие территорию, заметили их у монтажно-заправочного комплекса космодрома. Задержанными оказались 25-летний и 29-летний граждане Нидерландов, а также 26-летний бельгиец.

За месяц до этого французский турист погиб у территории космодрома Байконур. Мужчине стало плохо из-за жары в степи: он скончался от обезвоживания, пока его друг ходил за помощью.