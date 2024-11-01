Подмосковная массажистка обвинила клиента в изнасиловании

29-летняя массажистка из подмосковных Люберец обвинила клиента в изнасиловании. Как сообщает Telegram-канал Shot, спустя почти год после произошедшего мужчина стал угрожать ее семье и обвинять девушку в заражении венерическим заболеванием.

Массажистка работала в Люберцах в арендованном кабинете на первом этаже жилого дома. В конце 2020 года у нее появился постоянный посетитель, 31-летний Олег, который регулярно ходил на сеансы. В марте 2021 года она свернула свою деятельность и съехала с помещения.

В феврале 2023 года Олег вновь обратился к массажистке с просьбой провести массаж в отеле. Она согласилась и оказала услугу, а когда уже собиралась уходить, мужчина набросился на нее и изнасиловал.

По словам девушки, клиент ее запугал, из-за чего она сразу не обратилась к правоохранителям. В январе 2024 года Олег заявил пострадавшей, что заразился от нее заболеванием, передающимся половым путем, после чего стал рассылать угрозы ее родственниками. После этого массажистка обратилась в полицию с заявлением. Проводится проверка.