Петербуржец сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета на Хеллоуин

Житель Петербурга сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета возлюбленной идти в бар на Хеллоуин. Об этом пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел поздним вечером, 31 октября, на Киевской улице. Как пишет канал, мужчина уже был нетрезв и хотел продолжить «застолье», но россиянка заперла его в квартире и вышла погулять с собакой, а когда вернулась, увидела мужчину на земле у дома и вызвала скорую.

У мужчины диагностировали кататравму и ушиб легких. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сожительницу пострадавшего доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее беременная жительница Сыктывкара сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера идти в бар. Россиянка пыталась выбраться из квартиры с помощью связанных вместе простыней.