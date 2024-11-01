Момент удара БПЛА по нефтебазе в Ставропольском крае попал на видео

Telegram-канал Mash опубликовал видео момента удара беспилотника по нефтебазе в городе Светлограде Ставропольского края. На кадрах видно, как дрон падает на территорию хранилища, после чего происходит взрыв.

Ранее об атаке ВСУ на объект сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

Минобороны России ранее сообщили, что в ночь на пятницу, 1 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 83 украинских беспилотника в небе над шестью регионами России. 36 БПЛА ликвидированы над Курской областью, 20 — над Брянской, четыре — над Орловской, три — над Белгородской. Еще 12 дронов уничтожили над Крымом.

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При попытках ВСУ ударить дронами по Орловской области повреждения получили два жилых дома. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что ночь для местных жителей выдалась непростой, так как атаки ВСУ продолжались до утра. Обошлось без пострадавших, уточнил он.

Также в результате атаки ВСУ пострадал один многоквартирный дом в Брянской области. Руководитель области Александр Богомаз сообщил об одном раненном. Также повреждены фасад и несколько окон. Спасатели эвакуировали пять жителей пострадавшего здания. Сообщалось о намерении отключить дом от водо- и электроснабжения.