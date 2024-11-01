Жилые дома в Челябинской области затопило борщом

В Челябинской области жилые дома затопило красным бульоном со свеклой из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 27 октября в городе Златоусте. Местные жители заметили возле своих домов красный бульон, в котором плавала свекла. Оказалось, что у жилых построек общая канализация с компанией по производству супов, и в ней забились коллекторы. В результате дворы и подвалы оказались заполнены борщом.

Сообщается, что "Водоканал" откачивал суп, а Следственный комитет обещал разобраться в ситуации. Однако борщ не отступает - местные жители даже самостоятельно вызывали ассенизаторов, но свекольный бульон возвратился обратно уже через 20 минут после их отъезда.

Из-за потопа в округе стоит запах протухшего борща. Местные жители держат открытыми двери и окна подъездов, чтобы хотя бы частично выветрить запах.