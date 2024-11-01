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Губернатор раскрыл повреждения из-за попытки атаки ВСУ на Орловскую область

Два жилых дома оказались повреждены в Орловской области в результате отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Губернатор раскрыл повреждения из-за попытки атаки ВСУ на Орловскую область
© РИА Новости

«Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Он пообещал контролировать ситуацию и информировать жителей о ходе проверок. Других данных о случившемся он не раскрыл.

По данным Минобороны, за ночь над Орловской областью сбили четыре беспилотника. Всего над шестью регионами России перехватили 83 беспилотников, большинство из которых (39) над Курской областью.

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Андрей Клычков
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