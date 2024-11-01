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На востоке КНР эвакуировали свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей"

Власти восточной китайской провинции Чжэцзян были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей", который накануне обрушился на остров Тайвань. Об этом говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.

На востоке КНР эвакуировали свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей"
© РИА Новости

Работа по эвакуации жителей началась еще 28 октября. Экстренными службами провинции также было организовано более 10 тыс. безопасных убежищ, где можно укрыться от сильных ливней и штормового ветра.

В настоящее время "Конг-рей", классифицирующийся как тропический шторм, вплотную подошел к прибрежным районам провинции Чжэцзян в районе города Вэньчжоу. Скорость ветра в центральной его части составляет 23 метра в секунду. Тропический циклон продолжает движение на северо-восток вдоль побережья и ближе к вечеру подойдет к Шанхаю, где власти объявили желтый уровень опасности (второй из четырех, наивысший - красный - прим. ТАСС).

Ранее сообщалось, что Конг-рей" в эти дни принесет в Шанхай сильнейшие с 1981 года ноябрьские ливни. Местные власти призывают население прибрежных районов принять меры предосторожности и не выходить за пределы помещений, а также избегать нахождения возле шатких конструкций. В Шанхае часть учебных заведений перевели занятия в режим онлайн. О каких-то ЧП и нарушениях в работе транспорта пока информации не поступало.

Супертайфун "Конг-рей" достиг восточного побережья в четверг в районе уезда Тайдун. Согласно последней информации, свыше 200 человек получили ранения, еще 11,9 тыс. были эвакуированы из опасных районов.

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