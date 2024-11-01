На востоке КНР эвакуировали свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей"

Власти восточной китайской провинции Чжэцзян были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных прибрежных районов свыше 280 тыс. человек из-за тайфуна "Конг-рей", который накануне обрушился на остров Тайвань. Об этом говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.

Работа по эвакуации жителей началась еще 28 октября. Экстренными службами провинции также было организовано более 10 тыс. безопасных убежищ, где можно укрыться от сильных ливней и штормового ветра.

В настоящее время "Конг-рей", классифицирующийся как тропический шторм, вплотную подошел к прибрежным районам провинции Чжэцзян в районе города Вэньчжоу. Скорость ветра в центральной его части составляет 23 метра в секунду. Тропический циклон продолжает движение на северо-восток вдоль побережья и ближе к вечеру подойдет к Шанхаю, где власти объявили желтый уровень опасности (второй из четырех, наивысший - красный - прим. ТАСС).

Ранее сообщалось, что Конг-рей" в эти дни принесет в Шанхай сильнейшие с 1981 года ноябрьские ливни. Местные власти призывают население прибрежных районов принять меры предосторожности и не выходить за пределы помещений, а также избегать нахождения возле шатких конструкций. В Шанхае часть учебных заведений перевели занятия в режим онлайн. О каких-то ЧП и нарушениях в работе транспорта пока информации не поступало.

Супертайфун "Конг-рей" достиг восточного побережья в четверг в районе уезда Тайдун. Согласно последней информации, свыше 200 человек получили ранения, еще 11,9 тыс. были эвакуированы из опасных районов.