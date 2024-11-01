С 2025 года в полицию можно будет сообщить о психически нездоровых людях

С 2025 года в полицию можно будет сообщить данные о психически нездоровых людях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на принятый закон.

Идея о возможности передавать в правоохранительные органы сообщения о психически нездоровых людях появилась после трагедии в семье Александра Липатова в 2024 году.

При этом первые сообщения о том, что мужчина, возможно, нездоров психически, появились еще в 2018 году. Эксперт, экс-следователь прокуратуры Вадим Багатурия объяснил, что ситуации, подобные произошедшей в семье Липатовых, происходят постоянно - особенно в весенний и осенний периоды.

Психиатр Владимир Менделевич заявил, что благодаря новому закону родственники или знакомые нездоровых людей по суду смогут доказать социальную опасность человека. До этого знакомая рассказала о женщине, которую муж выбросил с ребенком из окна в Лефортово.