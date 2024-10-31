На ЗАЭС обнаружили утечку воды

МАГАТЭ обнаружило утечку воды на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов Запорожской АЭС была найдена утечка воды. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в агентстве, специалисты уже ведут ремонтные работы. При этом, информация о возможной утечке появилось еще 29 октября — тогда говорилось о неполадках в системе поддержки насоса теплоносителя реактора.
«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — рассказали в агентстве.
Помимо этого в МАГАТЭ также подчеркнули, что присутствующие на Запорожской АЭС специалисты организации каждый день слышат звуки взрывов. Однако информации о возможных повреждениях электростанции пока не поступало.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.