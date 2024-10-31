На ЗАЭС обнаружили утечку воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов Запорожской АЭС была найдена утечка воды. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в агентстве, специалисты уже ведут ремонтные работы. При этом, информация о возможной утечке появилось еще 29 октября — тогда говорилось о неполадках в системе поддержки насоса теплоносителя реактора.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом, регулярное техническое обслуживание оборудования <...> является сложной задачей для ЗАЭС во время конфликта», — рассказали в агентстве.

Помимо этого в МАГАТЭ также подчеркнули, что присутствующие на Запорожской АЭС специалисты организации каждый день слышат звуки взрывов. Однако информации о возможных повреждениях электростанции пока не поступало.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС.