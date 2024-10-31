Журналистка пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов во Внуково

Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту причинения вреда 23-летней журналистке, пытавшейся взять интервью у дипломатов из Великобритании в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По словам пострадавшей, во время выполнения ею редакционного задания неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в РФ, толкнул ее, в результате чего она потеряла равновесие.

«На основании заявления сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково начата доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При выявлении признаков преступления полицейскими будет принято процессуальное решение, несмотря на статус и иммунитет, которыми, возможно, обладает фигурант», — говорится в тексте.

В МВД отметили, что намерены действовать в соответствии с законодательством РФ и «добиться восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от гражданской принадлежности виновных».