В Пензе мигранты выстрелили в отказавшуюся знакомиться девушку

В Пензе мигранты выстрелили в девушку, которая отказалась с ними знакомиться. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел на улице Московской. Согласно распространившемуся в интернете видео, группа мигрантов подошла к девушки и попыталась познакомиться. После того, как она отказала им, один из них выстрели ей в ногу и руку. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительным данным, мигранты находились в состоянии алкогольного опьянения, у одного из них также был нож.

Ситуация заинтересовала главу СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального управления ведомства предоставить ему доклад об инциденте.